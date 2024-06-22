«Вы приходите в Ф-1 не для того, чтобы быть туристами». Бриаторе — о целях «Альпин»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе в дни Гран-при Испании в Барселоне высказался о целях своей команды в Формуле-1. По словам Бриаторе, коллектив поддерживает весь концерн, включая исполнительного директора «Рено» Луку де Мео.

«Вы приходите в Формулу-1, чтобы быть конкурентоспособными, а не для того, чтобы как туристы путешествовать по миру 24 уикенда в году. Команда должна быть конкурентоспособной, это то, чего мы хотим, чего хочет Лука. Весь концерн хочет, чтобы команда была конкурентоспособна», — цитирует Бриаторе издание RacingNews365 со ссылкой на телеканал Viaplay.

Напомним, что Флавио Бриаторе — один из самых опытных руководителей команд в Формуле-1, он выигрывал чемпионаты с Михаэлем Шумахером в составе «Бенеттон» и Фернандо Алонсо на машине «Рено». Однако в 2009 году, когда стало известно о том, что авария Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура 2008-го была подстроена ради победы Алонсо, Бриаторе был пожизненно отлучён от Ф-1. Позднее итальянцу удалось оспорить это решение через суд, и запрет на появление в паддоке был снят.

О назначении Бриаторе исполнительным советником «Альпин» стало известно 21 июня.