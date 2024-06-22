Семь пилотов оштрафованы после спринта Формулы-2 в Барселоне. Корреа лишён подиума

Стюарды Формулы-2 по итогам короткой гонки шестого этапа сезона, который проходит в эти дни в Барселоне, вынесли семи пилотам в общей сложности 12 штрафов. Одним из них стал Хуан-Мануэль Корреа, который впервые после страшной аварии 2019 года поднялся на подиум в гонке Ф-2.

Наибольшее число штрафов получил Зейн Мэлоуни, который в ходе заезда шесть раз нарушал границы трассы и получил в общей сложности 15 секунд пенализации. По 10 секунд за пятикратное нарушение границ получили Деннис Хаугер, Франко Колапинто и Роман Станек. По четыре раза за пределы трассы выезжали Хуан-Мануэль Корреа, Рафаэль Виллагомес и Андреа Кими Антонелли — они получили по пять секунд штрафа.

В итоговой классификации на первых двух позициях по-прежнему Виктор Мартинс и Куш Майни, а на третью строчку поднялся Пол Арон. Корреа классифицирован восьмым.

Итоговое положение в гонке с учётом штрафов:

1. Виктор Мартинс (ART) — 26 кругов.

2. Куш Майни (Invicta) +4,4 сек.

3. Пол Арон (Hitech) +8,6.

4. Джек Кроуфорд (DAMS) +9,0.

5. Габриэль Бортолето (Invicta) +10,7.

6. Исак Хаджар (Campos) +11,6.

7. Ритомо Мията (Rodin) +12,6.

8. Хуан-Мануэль Корреа (DAMS) +12,9.

9. Зак О’Салливан (ART) +25,9.

10. Джошуа Дюрксен (AIX) +26,8.

Общий зачёт с учётом штрафов:

1. Пол Арон (Hitech) — 88 очков.

2. Исак Хаджар (Campos) — 81.

3. Зейн Мэлоуни (Rodin) — 69.

4. Деннис Хаугер (MP) — 56.

5. Габриэль Бортолето (Invicta) — 54.

6. Андреа Кими Антонелли (Prema) — 48.

7. Куш Майни (Invicta) — 42.

8. Зак О’Салливан (ART) — 40.

9. Франко Колапинто (MP) — 38.

10. Джек Кроуфорд (DAMS) — 37.

Основная гонка этапа стартует в воскресенье, 23 июня, в 12:35 по московскому времени.