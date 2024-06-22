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Сарджент получил штраф после блокировки Стролла в квалификации

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент получил штраф за блокировку Лэнса Стролла из «Астон Мартин» в квалификации Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 22 июня, в Барселоне.

Сарджент потеряет три позиции на стартовой решётке в следующей гонке.

Формула-1. Гран-при Испании. Предварительная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Юки Цунода («РБ»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Александер Албон («Уильямс»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)