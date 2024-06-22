«Сумасшествие». Ферстаппен и Норрис поражены слабым наказанием Леклера

Гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и «Макларена» Ландо Норрис обсудили между собой слабое, по их мнению, наказание пилота «Феррари» Шарля Леклера за агрессивное поведение в третьей практике Гран-при Испании в отношении Ландо.

Макс: «Это просто сумасшествие, что он получил лишь выговор».

Ландо: «И это всё, что он получил?!»

Макс: «Да, только выговор!»

Ландо: «Всё моё переднее крыло было раскурочено (в оригинале нецензурное выражение. – Прим. «Чемпионата»)».

Макс: «Да, я знаю, сумасшествие».

По ходу третьей тренировки на трассе «Каталунья» (Барселона) Шарль Леклер и Лэнс Стролл стали авторами опасных манёвров. Шарль решил заблокировать помешавшего ему перед этим пилота «Макларена» Ландо Норриса, а Лэнс в схожей ситуации бортанул гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

По окончании сессии Леклер и Стролл были вызваны к судьям для дальнейшего разбирательства. По его итогам стюарды, учитывая, что это было первое подобное действие со стороны этих гонщиков, решили ограничиться выговором.