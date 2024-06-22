Тото Вольф отметил ухудшение баланса машины по сравнению с пятницей

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании.

«Третье и четвёртое места — это хороший результат. Однако баланс машины был не таким хорошим, как в пятницу. Кроме того, оба пилота чувствовали, что у них в запасе было не очень много времени. В итоге проигрыш результату поул-позиции оказался немного больше, чем мы предполагали после всех тренировок. Это немного неприятно, но мы рады, что смогли опередить «Феррари».

Теперь наше внимание переключается на завтрашний день. На свободных заездах у нас был стабильный темп на длинных дистанциях, но у других команд он в целом был таким же. Надеюсь, мы сможем навязать борьбу тем, кто оказался впереди нас. Большое значение будут иметь позиция на трассе и уровень износа шин, так что давайте посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».