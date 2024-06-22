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Никита Бедрин оштрафован на три позиции за столкновение в спринте Ф-3

Никита Бедрин оштрафован на три позиции за столкновение в спринте Ф-3
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Российский гонщик Формулы-3 Никита Бедрин оштрафован на три позиции за столкновение в сегодняшней спринтерской гонке на этапе в Барселоне.

На третьем круге гонки выступающий за AIX Racing Бедрин врезался в Каллума Войзина в первом повороте.

Стюарды отметили, что Бедрин слишком поздно затормозил, заблокировал передние колёса и врезался во впереди идущего Войзина, после чего оба гонщика сошли с дистанции.

Никита признал свою ошибку и принёс извинения за свой манёвр. Учитывая все обстоятельства, стюарды наказали Бедрина потерей трёх мест на старте воскресной гонки и выписали ему один штрафной балл, который стал для Никиты первым.

В основной гонке этапа Формулы-3 Никита Бедрин стартует с 23-й позиции.

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