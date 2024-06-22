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Леклер объяснил столкновение с Норрисом в свободной практике

Леклер объяснил столкновение с Норрисом в свободной практике
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал столкновение с Ландо Норрисом из «Макларена» в третьей свободной практике Гран-при Испании.

Напомним, Леклер врезался в Норриса, испортив ему переднее антикрыло, и получил предупреждение, чем Норрис остался недоволен.

«Объяснение простое. Ландо выехал с пит-лейна, а я был позади на быстром круге. Затем, когда он сбросил скорость, это сделал и я, затормозив, чтобы оказаться рядом с ним, но ошибся. Я не хотел мешать машинам позади. Мы столкнулись, и это было в большей степени непонимание», — приводит слова Леклера ESPN US.

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Напомним, гонка Гран-при Испании состоится завтра, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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