«Мы раз 30 стартовали рядом, всё должно быть хорошо». Окон – о старте рядом с Гасли

Пилот «Альпин» Пьер Гасли считает, что команде следует обговорить ситуацию на старте Гран-при Испании, поскольку он будет стартовать рядом со своим напарником Эстебаном Оконом.

«Думаю, нам следует это сделать, учитывая недавние события. Я как профессионал знаю, что и как мне нужно делать в такой ситуации, но команде нужно еще раз прояснить её», — приводит слова Гасли издание Racer.

Однако Окон считает, что в таких переговорах нет необходимости.

«Сколько раз мы стартовали рядом? Раз 30. Я не ожидаю завтра чего-то особенного, всё должно быть хорошо», — отметил Эстебан.

Напомним, Окон столкнулся с Гасли на первом круге гонки в Монако, при этом «Альпин» и Гасли заявляли, что попытка обгона противоречила инструкциям команды.

На Гран-при Испании два гонщика «Альпин» стартуют с седьмой и восьмой позиции.