ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес прокомментировал своё восьмое место в квалификации Гран-при Испании

Серхио Перес прокомментировал своё восьмое место в квалификации Гран-при Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё восьмое место в квалификации Гран-при Испании.

«Я недоволен своим сегодняшним результатом. Нашей целью было более высокое место. Квалификация получилась сложной, поначалу у нас были проблемы, и, к сожалению, шины быстро перегрелись, поэтому мы не смогли выжать из них всё что можно.

Моя решающая попытка в третьем сегменте получилась не такой чистой, как должна быть. Мне не хватало скорости. Нужно больше прогрессировать по ходу сессии, но у нас этого не получилось. Мы будем усердно работать, чтобы сделать это в гонке.

Мы внесли несколько хороших изменений, так что в воскресенье должны быть в хорошей форме. Это будет сложная гонка, из-за штрафа я стартую с 11-й позиции. Важно быть терпеливым и использовать возможности, особенно если трасса будет мокрой, потому что случиться может всё, что угодно. Надеюсь, нам удастся набрать несколько хороших очков и отобрать их у наших соперников», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Материалы по теме
Марко: продлили контракт с Пересом, чтобы успокоить команду, но это не сработало
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android