Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё восьмое место в квалификации Гран-при Испании.

«Я недоволен своим сегодняшним результатом. Нашей целью было более высокое место. Квалификация получилась сложной, поначалу у нас были проблемы, и, к сожалению, шины быстро перегрелись, поэтому мы не смогли выжать из них всё что можно.

Моя решающая попытка в третьем сегменте получилась не такой чистой, как должна быть. Мне не хватало скорости. Нужно больше прогрессировать по ходу сессии, но у нас этого не получилось. Мы будем усердно работать, чтобы сделать это в гонке.

Мы внесли несколько хороших изменений, так что в воскресенье должны быть в хорошей форме. Это будет сложная гонка, из-за штрафа я стартую с 11-й позиции. Важно быть терпеливым и использовать возможности, особенно если трасса будет мокрой, потому что случиться может всё, что угодно. Надеюсь, нам удастся набрать несколько хороших очков и отобрать их у наших соперников», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».