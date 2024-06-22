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В «Макларене» отреагировали на ошибки Пиастри в квалификации

В «Макларене» отреагировали на ошибки Пиастри в квалификации
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Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал ошибки Оскара Пиастри в квалификации Гран-при Испании.

«У Оскара получилась немного сумбурная квалификация. Ему пришлось серьёзно стараться, чтобы войти в ритм, и в третьем сегменте он не смог эффективно проехать круг, не нарушив при этом границы трассы. Но мы знаем, что у нас есть темп, так что завтра будет совершенно другая ситуация.

Мы изменим кое-что, попытаемся улучшить ситуацию и надеемся финишировать на более высокой позиции, чем на старте, чтобы набрать важные для команды очки», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».

В сегодняшней квалификации Оскар Пиастри не показал зачётного времени в третьем сегменте и занял 10-е место, но из-за штрафа Серхио Переса в виде потери трёх мест будет стартовать с девятой позиции.

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