В «Макларене» отреагировали на ошибки Пиастри в квалификации

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал ошибки Оскара Пиастри в квалификации Гран-при Испании.

«У Оскара получилась немного сумбурная квалификация. Ему пришлось серьёзно стараться, чтобы войти в ритм, и в третьем сегменте он не смог эффективно проехать круг, не нарушив при этом границы трассы. Но мы знаем, что у нас есть темп, так что завтра будет совершенно другая ситуация.

Мы изменим кое-что, попытаемся улучшить ситуацию и надеемся финишировать на более высокой позиции, чем на старте, чтобы набрать важные для команды очки», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».

В сегодняшней квалификации Оскар Пиастри не показал зачётного времени в третьем сегменте и занял 10-е место, но из-за штрафа Серхио Переса в виде потери трёх мест будет стартовать с девятой позиции.