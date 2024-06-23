Джордж Расселл рассказал, почему не смог выжать максимум из машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Испании, рассказав, почему он не смог выжать максимум из своей машины.

«В этот уикенд машина работает превосходно. На протяжении всей тренировки мы держали высокий темп и уверенно провели квалификацию. Второй ряд на стартовой решётке — достойный результат, но отставание от Ландо Норриса и Макса Ферстаппена оказалось немного больше, чем мы ожидали. И я, и Льюис Хэмилтон проехали хорошие круги, но не думаю, что кто-то из нас чувствует, что выжали из машины максимум. На такой сложной трассе, как эта, очень сложно поставить шины в идеальное рабочее окно. Думаю, те, кто оказался впереди нас, справились с этим, а мы, возможно, нет.

На такой трассе, как эта, всегда побеждает тот, у кого лучший гоночный темп. У нас был хороший гоночный темп на протяжении всего уикенда, и я надеюсь, что мы сможем побороться за подиум и, возможно, за победу. Наши последние обновления и коррективы машины определённо работают, и мы с нетерпением ждём возможности развить этот прогресс», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

В воскресной гонке Джордж Расселл будет стартовать с четвёртой позиции, рядом со своим напарником по команде Льюисом Хэмилтоном.