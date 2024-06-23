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Алонсо предположил, что «Астон Мартин» будет «очень больно» на ближайших этапах

Алонсо предположил, что «Астон Мартин» будет «очень больно» на ближайших этапах
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что команду ждёт трудная гонка, и предположил, что подобная ситуация продолжится на следующих Гран-при.

«Альпин» была впереди нас в Монако, была очень близка в Канаде. Они становятся лучше, а мы, вероятно, становимся хуже. Сочетание этих двух факторов не очень хорошее. У нас есть некоторые вещи в разработке, которые должны вернуть нас на правильное направление. Будет больно здесь в Испании, будет больно в Австрии и в Сильверстоуне. Мы должны продолжать набирать очки — будь то восьмое, седьмое, девятое место, что угодно, мы не можем сдаваться, и нам нужно сохранять позитивный настрой в эти трудные времена», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

В субботней квалификации Гран-при Испании Фернандо Алонсо стал 11-м, но из-за штрафа пилота «Ред Булл» Серхио Переса поднялся на 10-е место. Сокомандник Алонсо Лэнс Стролл будет начинать гонку с 14-го места.

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