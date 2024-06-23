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Логан Сарджент рассказал, что у него и Алекса Албона всё-таки разные болиды

Логан Сарджент рассказал, что у него и Алекса Албона всё-таки разные болиды
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент поделился, что в итоге его машина всё-таки отличается от болида Алекса Албона.

«К сожалению, в итоге болиды оказались не одного уровня. Днища, которые мы привезли, не справляются, что обидно. Мы трудились весь уикенд, пытаясь что-то изменить, чтобы они работали так, как должны. В квалификации всё было чуть лучше, чем в третьей свободной практике. Нам нужно выявить проблему и исправить её на будущее. Это не очень хорошо для меня и команды, никто из нас не хочет быть в таком положении. Мы продолжим бороться независимо от ситуации», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».

Ранее Логан Сарджент рассказал, что Гран-при Испании станет первым уикендом в сезоне, когда у гонщиков «Уильямса» будут более-менее одинаковые болиды.

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