«У нас всё равно есть Гасли». Бриаторе — о составе гонщиков «Альпин» на 2025 год

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе поделился, каких гонщиков в команду Формулы-1 он рассматривает на сезон-2025.

«Состав гонщиков на 2025 год сейчас не является приоритетом. Самое главное — сделать автомобиль конкурентоспособным. В противном случае ни один гонщик не сможет изменить ситуацию. У меня есть список имён, которые нужно оценить, но в краткосрочной перспективе у нас всё равно есть Гасли. Мы спокойно посмотрим, кто будет его партнёром по команде.

Мы следим за многими молодыми гонщиками, не буду говорить за кем, но они очень хорошие. Сначала надо сделать болид быстрее и проще, потом уже будем думать о гонщиках», — приводит слова Бриаторе Racingnews365 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, 3 июня пресс-служба «Альпин» объявила о расставании с другим пилотом команды, Эстебаном Оконом. Гонщик покинет организацию после сезона-2024.