Льюис Хэмилтон рассказал, что сыграет ключевую роль в гонке ГП Испании

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился, как нужно действовать пилотам «Мерседеса» во время гонки Гран-при Испании, и предположил, что может повлиять на результат.

«Я думаю, что Норрис и Ферстаппен будут очень быстрыми. Но позиция решает всё, а нас двое, так что, надеюсь, мы сможем оказать давление как команда на оба болида впереди, чтобы, возможно, отыграть что-то в стратегии и медленно подняться выше. Я думаю, что всё дело в деградации шин и в том, как вы следите за ними, но мы не узнаем этого, пока не начнётся гонка.

Большее беспокойство вызывают «Феррари» позади нас. Мы все были в пределах полдесятой секунды с третьего по шестое место, и в этот уикэнд у них есть новинки. Я думаю, что их темп на длинной дистанции выглядел довольно уверенным.

Нам нужно работать в команде и пытаться хотя бы удержать позицию. Если у нас будет больше скорости и мы сможем удержаться за Норрисом и Ферстаппеном, тогда игра начнётся. Но, опять же, деградация шин всегда является ключевым моментом», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Победу в квалификации Гран-при Испании одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, который на 0,02 секунды опередил действующего чемпиона и лидера общего зачёта Макса Ферстаппена. Вслед за ними стартуют Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из «Мерседеса».