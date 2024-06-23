Линдблад выиграл гонку Формулы-3 в Барселоне, Бедрин сошёл после аварии

Сегодня, 23 июня, состоялась основная гонка этапа Формулы-3 в Барселоне. Первым к финишу пришёл пилот «Премы» Арвид Линдблад. Вторым оказался Кристиан Мэнселл (ART), а третьим — Леонардо Форнароли из «Трайдента». Никита Бедрин сошёл с гонки в боксах после аварии с Кацпером Штукой.

Формула-3. Барселона. Гонка:

1. Арвид Линдблад —39:09.719.

2. Кристиан Мэнселл +4,446.

3. Леонардо Форнароли +5,627.

4. Оливер Гёте +6,498.

5. Люк Браунинг +7,388.

6. Никола Цолов +10,671.

7. Алекс Данн +10,933.

8. Мари Бойя +11,883.

9. Дино Беганович +13,419.

10. Ноэль Леон +14,159.

…21. Габриэле Мини +34,379.

…30. Никита Бедрин сошёл с гонки.