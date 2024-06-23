Линдблад выиграл гонку Формулы-3 в Барселоне, Бедрин сошёл после аварии

Сегодня, 23 июня, состоялась основная гонка этапа Формулы-3 в Барселоне. Первым к финишу пришёл пилот «Премы» Арвид Линдблад. Вторым оказался Кристиан Мэнселл (ART), а третьим — Леонардо Форнароли из «Трайдента». Никита Бедрин сошёл с гонки в боксах после аварии с Кацпером Штукой.
Формула-3. Барселона. Гонка:
1. Арвид Линдблад —39:09.719.
2. Кристиан Мэнселл +4,446.
3. Леонардо Форнароли +5,627.
4. Оливер Гёте +6,498.
5. Люк Браунинг +7,388.
6. Никола Цолов +10,671.
7. Алекс Данн +10,933.
8. Мари Бойя +11,883.
9. Дино Беганович +13,419.
10. Ноэль Леон +14,159.
…21. Габриэле Мини +34,379.
…30. Никита Бедрин сошёл с гонки.