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«Хаас» выпустил заявление по итогам судебных разбирательств с «Уралкалием»

«Хаас» выпустил заявление по итогам судебных разбирательств с «Уралкалием»
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» выпустила заявление по итогам судебных разбирательств с её тогдашним титульным спонсором — компанией «Уралкалий», об этом сообщает Motorsport.

Швейцарский арбитражный трибунал пришёл к выводу, что у «Хааса» была веская причина расторгнуть спонсорское соглашение с «Уралкалием». Комиссия постановила, что команда Формулы-1 удержит часть спонсорского вознаграждения за период до прекращения сотрудничества и возместит остаток суммы «Уралкалию». Это означает, что «Хаас» может сохранить часть денег спонсорского взноса, охватывающую период до 4 марта 2022 года, вернуть $ 13 млн «Уралкалию» и не выплачивать компенсацию.

Напомним, «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным в марте 2022 года. Кроме того, тогда же команда разорвала контракт с «Уралкалием» — тогдашним спонсором гоночного коллектива.

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