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Кроуфорд выиграл гонку Ф-2 в Барселоне, Антонелли — 12-й, Берман — 14-й

Кроуфорд выиграл гонку Ф-2 в Барселоне, Антонелли — 12-й, Берман — 14-й
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Сегодня, 23 июня, состоялась основная гонка Формулы-2 в Барселоне. Первым финишировал пилот DAMS Джек Кроуфорд, вторым стал Франко Колапинто («МП Моторспорт»). На третьем месте гонку завершил Хуан Мануэль Корреа (DAMS), которого вчера лишили подиума спринтерской гонки.

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал 12-м, а Оливер Берман — 14-м.

Формула-2. Барселона. Гонка:

1. Джек Кроуфорд (DAMS) — 37 кругов.
2. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +1,4.
3. Хуан Мануэль Корреа («DAMS») +5,8.
4. Пол Арон («Хайтек») +11,4.
5. Исак Хаджар («Кампос») +14,7.
6. Куш Майни («Инвикта») +19,3.
7. Габриэл Бортолето («Инвикта») +20,4.
8. Зейн Мэлоуни («Роден») +22,6.
9. Амаури Кордел («Хайтек») +24,4.
10. Хосеп Мария Марти («Кампос») +24,9.
…12. Андреа Кими Антонелли («Према») +35,5.
…14. Оливер Берман («Према») +37,4.

Формула-2 2024. Этап 6, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка 2 (37 кругов)
23 июня 2024, воскресенье. 12:35 МСК
Окончено
1
Джек Кроуфорд
DAMS
59:46.800
2
Франко Колапинто
MP Motorsport
+1.400
3
Хуан Мануэль Корреа
DAMS
+5.820
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