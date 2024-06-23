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Алекс Албон будет стартовать с пит-лейна на ГП Испании

Алекс Албон будет стартовать с пит-лейна на ГП Испании
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Гонщик «Уильямса» Александер Албон начнёт гонку Гран-при Испании в Барселоне с пит-лейна после сделанных изменений в болиде. Его напарник Логан Сарджент будет стартовать с 19-й позиции.

В официальном сообщении стюардов указано, что в болиде пилота поменяли накопитель энергии и блок управляющей электроники в режиме закрытого парка.

Гонка Гран-при Испании Формулы-1 начнётся сегодня, 23 июня, в 16 часов по московскому времени. После квалификации пилот «Макларена» Ландо Норрис завоевал поул-позицию, он продемонстрировал лучшее время. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — третье.

Ранее Логан Сарджент рассказал, что в итоге его машина всё-таки отличается от болида Алекса Албона.

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