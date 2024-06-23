Audi побила рекорд «Нордшляйфе» в сегменте компактных автомобилей

Пилот Франк Стипплер за рулём предсерийного прототипа обновлённой Audi RS 3 проехал круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 7.33,123, установив новый рекорд трассы в сегменте компактных автомобилей, сообщает пресс-служба немецкой компании. Прежний рекорд был установлен Йоргом Вайдингером на BMW M2 и составлял 7.38,71.

Права на видео принадлежат Nürburgring. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Nürburgring.

Отмечается, что новая версия RS 3 лучше предыдущей версии ведёт себя в поворотах и именно это стало решающим в итоговом времени круга. В движение этот автомобиль приводится рядным 5-цилиндровым двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Отмечается, что для покупки этот автомобиль будет доступен в конце августа.

Напомним, в конце апреля электросуперкар Lotus Evija X проехал круг за 6.24,047, установив новый рекорд «Нордшляйфе» для машин на шасси серийного автомобиля.