ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Audi побила рекорд «Нордшляйфе» в сегменте компактных автомобилей

Audi побила рекорд «Нордшляйфе» в сегменте компактных автомобилей
Обновлённая Audi RS 3 на «Нордшляйфе»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот Франк Стипплер за рулём предсерийного прототипа обновлённой Audi RS 3 проехал круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 7.33,123, установив новый рекорд трассы в сегменте компактных автомобилей, сообщает пресс-служба немецкой компании. Прежний рекорд был установлен Йоргом Вайдингером на BMW M2 и составлял 7.38,71.

Права на видео принадлежат Nürburgring. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Nürburgring.

Отмечается, что новая версия RS 3 лучше предыдущей версии ведёт себя в поворотах и именно это стало решающим в итоговом времени круга. В движение этот автомобиль приводится рядным 5-цилиндровым двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Отмечается, что для покупки этот автомобиль будет доступен в конце августа.

Напомним, в конце апреля электросуперкар Lotus Evija X проехал круг за 6.24,047, установив новый рекорд «Нордшляйфе» для машин на шасси серийного автомобиля.

Материалы по теме
Новый Bentley установил неофициальный рекорд скорости под водой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android