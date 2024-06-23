Итоговая стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1

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Ниже представлена итоговая стартовая решётка гонки Гран-при Испании Формулы-1, которая состоится сегодня, 23 июня, в Барселоне.

Напомним, Серхио Перес, ставший восьмым в квалификации, получил штраф в виде потери трёх мест. Алекс Албон начнёт гонку с пит-лейна после сделанных изменений в болиде.

Формула-1. Гран-при Испании. Итоговая стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Шарль Леклер («Феррари»).

6. Карлос Сайнс («Феррари»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Эстебан Окон («Альпин»).

9. Оскар Пиастри («Макларен»).

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

11. Серхио Перес («Ред Булл»).

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

16. Кевин Магнуссен («Хаас»).

17. Юки Цунода («РБ»).

18. Даниэль Риккардо («РБ»).

19. Логан Сарджент («Уильямс»).

Александер Албон («Уильямс») — старт с пит-лейна.