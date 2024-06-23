Появилось фото Норриса с пожарными, которые тушили возгорание в моторхоуме «Макларена»

Известный журналист Адам Купер, освещающий Формулу-1, выложил фото, как пилот «Макларена» Ландо Норрис встретился с пожарными, которые тушили возгорание в моторхоуме команды Ф-1 перед третьей свободной практикой Гран-при Испании в Барселоне.

Фото: Из личного архива Адама Купера

Напомним, вчера, 22 июня, в гостевом доме гоночного коллектива в паддоке вспыхнул пожар. Позднее пресс-служба выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что возгорание ликвидируется, а все члены команды были благополучно эвакуированы. Согласно информации Sky Sports F1, пожар, по всей видимости, был вызван возгоранием электропроводки.

Ранее появилось фото, на котором Ландо Норрис стоит без обуви при эвакуации из горящего моторхоума команды Формулы-1.