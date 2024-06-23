Тото Вольф сделал новое заявление о возможном дебюте Антонелли за «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что в настоящий момент команда не хочет принимать решение, кто станет напарником Джорджа Расселла в сезоне-2025, и они не торопятся брать юниора Андреа Кими Антонелли в качестве боевого пилота.

«Нет никакой спешки, чтобы посадить его в болид Формулы-1. Он участвует в Формуле-2, учится и проводит тесты с нами, но на данный момент мы всё ещё не хотим принимать решение по поводу второго места на 2025 год», — приводит слова Вольфа GrandPrix со ссылкой на Sky Italia.

Ранее ФИА изменила требования для получения суперлицензии пилотов. Решение организации означает, что Андреа Кими Антонелли получит шанс участвовать в гонках Формулы-1 до того, как ему исполнится 18 лет. Сейчас гонщику 17.

Напомним, в конце года Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари».