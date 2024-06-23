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Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, Норрис – второй, Хэмилтон – третий

В Барселоне (Испания) завершилась гонка десятого этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем стал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

15. Даниэль Риккардо («РБ»)

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Александер Албон («Уильямс»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)