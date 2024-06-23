Ферстаппен назвал решающий момент гонки в Испании после победы

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 23 июня, в Барселоне.

«Думаю, гонка решилась в начале. Я вырвался в лидеры и смог создать отрыв. После нам пришлось защищаться. Ландо и «Макларен» были очень быстры. К концу гонки борьба была очень плотной, и я рад, что удалось удержаться впереди.

На старте пришлось немного заехать на траву, из-за чего я чуть потерял разгон. Суть заключалась в работе с шинами. В скоростных поворотах шины порой перегревались, машина скользила, но нам удалось с этим справиться», — сказал Ферстаппен после выступления.

Отметим, что победа в Испании стала для команды «Ред Булл» 120-й в истории.