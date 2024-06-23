Норрис — о гонке в Испании: я должен был победить

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 23 июня, в Барселоне. Напомним, британец финишировал вторым, уступив чуть более двух секунд голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Я должен был победить. У меня был плохой старт, вот и всё. Машина была невероятной. Мы были самыми быстрыми. Но я потерял всё на старте.

Я расстроен, но есть и позитив. Мы набрали много очков, и я хотел бы поблагодарить команду — машина была отличной. Не знаю, что именно я сделал не так на старте, но Ферстаппен и Джордж смогли со мной поравняться. Жаль, что мы проиграли, но будем бороться в следующий раз — Австрия и Сильверстоун мои любимые трассы», — сказал Норрис после выступления.