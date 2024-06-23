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Хэмилтон оценил выступление «Мерседеса» на Гран-при Испании

Хэмилтон оценил выступление «Мерседеса» на Гран-при Испании
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 23 июня, в Барселоне. Напомним, британец стал третьим.

«Хороший день, достойный уикенд. Большое спасибо команде, проведшей большую работу над пит-стопами — и это дало плоды.

Жаль, что я плохо стартовал и уступил позицию «Феррари», пришлось бороться, чтобы отыграться. Возможно, если бы у нас был лучший старт, сложилось бы иначе. Борьба была очень плотной, порой доходило до контакта, но мы же ради этого и сражаемся!» — сказал Хэмилтон после выступления.

Напомним, победителем Гран-при Испании стал трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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