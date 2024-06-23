Общий зачёт Ф-1: Норрис поднялся на второе место, «Макларен» приблизился к «Феррари»

В Барселоне (Испания) завершилась гонка 10-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем стал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, голландец уверенно удерживает лидерство в личном зачёте. На второе место поднялся британец Ландо Норрис из «Макларена».

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 219 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 150.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 148.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 116.

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 111.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 81.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 41.

10. Юки Цунода («РБ») — 19.

В Кубке конструкторов первая тройка команд не изменилась.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 330 очков.

2. «Феррари» — 270.

3. «Макларен» — 237.

4. «Мерседес» — 151.

5. «Астон Мартин» — 58.

6. «РБ» — 28.

7. «Альпин» — 8.

8. «Хаас» — 7.

9. «Уильямс» — 2.

10. «Кик-Заубер» — 0.