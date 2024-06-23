Общий зачёт Ф-1: Норрис поднялся на второе место, «Макларен» приблизился к «Феррари»

В Барселоне (Испания) завершилась гонка 10-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем стал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, голландец уверенно удерживает лидерство в личном зачёте. На второе место поднялся британец Ландо Норрис из «Макларена».
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 219 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 150.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 148.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 116.
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 111.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 81.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 41.
10. Юки Цунода («РБ») — 19.
В Кубке конструкторов первая тройка команд не изменилась.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 330 очков.
2. «Феррари» — 270.
3. «Макларен» — 237.
4. «Мерседес» — 151.
5. «Астон Мартин» — 58.
6. «РБ» — 28.
7. «Альпин» — 8.
8. «Хаас» — 7.
9. «Уильямс» — 2.
10. «Кик-Заубер» — 0.