«Блестящая гонка». Хорнер объяснил победу «Ред Булл» в Барселоне

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу команды на минувшем Гран-при Испании.

Напомним, Макс Ферстаппен финишировал первым, на 2,2 секунды опередив обладателя поула британца Ландо Норриса из «Макларена».

«Макс провёл блестящую гонку, и с точки зрения стратегии мы оказались правы. Мы вышли на оптимальный темп, и это окупилось. Мы знали, что «Макларен» вернётся, но у нас было достаточно времени. Первый круг оказался решающим, и обгон Джорджа был ещё важнее», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2.219.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17.790.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.320.

5. Шарль Леклер («Феррари») +22.709.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.028.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +33.760.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +59.524.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.025.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:11.889.