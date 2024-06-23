«Блестящая гонка». Хорнер объяснил победу «Ред Булл» в Барселоне

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу команды на минувшем Гран-при Испании.
Напомним, Макс Ферстаппен финишировал первым, на 2,2 секунды опередив обладателя поула британца Ландо Норриса из «Макларена».
«Макс провёл блестящую гонку, и с точки зрения стратегии мы оказались правы. Мы вышли на оптимальный темп, и это окупилось. Мы знали, что «Макларен» вернётся, но у нас было достаточно времени. Первый круг оказался решающим, и обгон Джорджа был ещё важнее», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +2.219.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17.790.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.320.
5. Шарль Леклер («Феррари») +22.709.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.028.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +33.760.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +59.524.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.025.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1:11.889.