Леклер раскритиковал Сайнса за нарушение командных инструкций и неоправданную жёсткость

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен действиями Карлоса Сайнса в дебюте гонки Гран-при Испании, когда испанец обогнал напарника и затем жёстко поборолся с ним в первом повороте.

«Команда сказала нам перед стартом беречь шины в этот момент гонки. И я делал ровно это. Последний вопрос как раз очень хорош для того, чтобы беречь шины, и мы знали, что должны делать это. Но я думаю, что Карлос на первом круге сильно атаковал в 14-м повороте, после чего оказался очень близко ко мне и обогнал.

Тут всё нормально, но потом он проехал поворот так, словно меня в нём не было. Это немного досадно. Мы поговорим об этом внутри команды. Тут ничего серьёзного, я понимаю, что это его домашняя гонка и что сейчас очень важный момент в его карьере. Полагаю, он хотел сделать что-нибудь захватывающее, но вероятно, я не был правильным человеком при выборе, с кем это сделать», — приводит слова Леклера RaceFans.