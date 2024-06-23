Хэмилтону по ошибке попытались вручить командный трофей на Гран-при Испании

Курьёзный эпизод произошёл во время награждения призёров минувшего Гран-при Испании Формулы-1.
Семикратному чемпиону мира и пилоту «Мерседеса» британцу Льюису Хэмилтону, занявшему третье место, попытались вручить командный трофей, на что тот вопросительно показал на себя, а после указал на представителя команды «Ред Булл» на подиуме.
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +2.219.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17.790.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.320.
5. Шарль Леклер («Феррари») +22.709.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.028.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +33.760.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +59.524.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.025.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1:11.889.