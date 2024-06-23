Хэмилтону по ошибке попытались вручить командный трофей на Гран-при Испании

Курьёзный эпизод произошёл во время награждения призёров минувшего Гран-при Испании Формулы-1.

Семикратному чемпиону мира и пилоту «Мерседеса» британцу Льюису Хэмилтону, занявшему третье место, попытались вручить командный трофей, на что тот вопросительно показал на себя, а после указал на представителя команды «Ред Булл» на подиуме.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2.219.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17.790.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.320.

5. Шарль Леклер («Феррари») +22.709.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.028.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +33.760.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +59.524.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.025.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:11.889.