Сайнс: Леклер слишком много раз жалуется на что-то после гонки

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс не согласился с мнением своего напарника Шарля Леклера, что испанец нарушил командные инструкции, когда слишком сильно атаковал в последнем повороте перед обгоном монегаска в дебюте второго круга.

«Он слишком много раз жалуется на что-то после гонки. Честно, в этот момент сезона я в атакующем режиме. Мы были на уже использованном „софте“. Я обошёл Шарля. Я не знаю, допустил ли он ошибку или просто берёг шины слишком сильно. Думаю, я пытался сделать то, что требуется от меня как гонщика. А он решил беречь резину сильнее», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2.219.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17.790.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.320.

5. Шарль Леклер («Феррари») +22.709.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.028.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +33.760.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +59.524.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.025.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:11.889.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:19.215.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

15. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

18. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

19. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.