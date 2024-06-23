Алонсо — о следующих Гран-при: ожидаю маленькие похороны на каждой пресс-конференции

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, финишировавший 12-м на Гран-при Испании, высказал мнение, что и на следующих этапах её команду не ждут успехи.

«Я ничего не ожидаю от ближайших гонок. Ожидаю маленькие похороны на каждой пресс-конференции. Мы делаем всё, что можем, мы не рады находиться вне очковой зоны. Но мы должны быть прагматичными и извлекать уроки на будущее. Единственный, кто счастлив, это Ферстаппен. Норрис сильно прибавляет, но он не выиграл гонку. „Мерседес“ сделал шаг вперёд, но всё равно он в световых годах от „Ред Булл“ и от борьбы за чемпионство. „Феррари“ — суперкоманда, но она даже не на подиуме.

Для нас лучшим моментом Гран-при стала квалификация. Мы должны быть рады, что стартовали десятыми, потому что могли сражаться за выход из первого сегмента. В гонке мы увидели наше место. У нас были проблемы весь уикенд, эта трасса была сложной для нас и на тренировках, и в гонке. Когда нет ритма, то шины скользят и сильнее деградируют. Это была очень долгая гонка для нас», — приводит слова Алонсо AS.