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Хорнер: нам нужно вернуть Переса в борьбу

Хорнер: нам нужно вернуть Переса в борьбу
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Серхио Переса в гонке Гран-при Испании. Напомним, Перес стартовал на 11-м месте и финишировал восьмым.

«Мы решили провести с ним три пит-стопа, и это сработало. Он обогнал Гасли на последнем круге. После этой гонки он станет увереннее. Мы предсказывали, что восьмое место это лучшее, на что он способен, если верить симулятору, и он этого добился. Нам нужно вернуть его в борьбу», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +2.219.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17.790.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.320.
5. Шарль Леклер («Феррари») +22.709.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.028.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +33.760.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +59.524.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.025.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1:11.889.

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