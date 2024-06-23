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Сайнс объяснил, почему ждал от Хэмилтона возвращения позиции

Сайнс объяснил, почему ждал от Хэмилтона возвращения позиции
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, почему он был удивлён, что судьи не потребовали от Льюиса Хэмилтона вернуть ему позицию после жёсткой атаки в первом повороте. Стюарды после быстрого изучения инцидента решили, что дальнейшее расследование эпизода не требуется.

«Обычно в этом году применялось такое правило, что если ты на апексе на половину корпуса впереди, то тебе должны оставлять место. Так решали стюарды по ходу нынешнего сезона, и я пытался извлечь для себя выгоду из таких правил. Я не могу сказать, что Льюис пилотировал слишком жёстко. Я лишь хотел, чтобы судьи интерпретировали правила так же, как они делали это прежде в нынешнем сезоне», — приводит слова Сайнса Motorsport-Magazin.

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