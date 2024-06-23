Расселл — о блестящем старте в Барселоне: мечтал сделать это, как Алонсо в 2013-м

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 23 июня, в Барселоне. Напомним, британец финишировал четвёртым.

«К сожалению, несколько вещей сегодня были против нас. Первый пит-стоп получился медленным, а «хард» на финальном отрезке не ощущался хорошо. Но, несмотря на это, как команда мы смогли выжать максимум, третье и четвёртое места. Льюис отлично выступил.

Я мечтал сделать так в первом повороте. Не думал, что это сработает так, как сработало! Помню, Фернандо Алонсо стартовал так же в 2013-м. Ветер был встречным, и я понимал, что смогу поздно затормозить. Это был приятный манёвр, было приятно возглавить гонку. Но Макс был слишком быстр для нас сегодня, как и Ландо. Но два подиума в двух последних гонках воодушевляют», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».