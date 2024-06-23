Инсайдер: Сарджент перейдёт в IndyCar в 2025 году

Пилот «Уильямса» американец Логан Сарджент перейдёт в серию IndyCar в 2025 году, сообщает инсайдер Жерун Деммендал.

«Вероятно, что Логан Сарджент примет участие в гонках IndyCar в 2025 году. Официальное заявление будет сделано в июле, перед летним перерывом», — написал Деммендал в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Сарджент дебютировал как боевой пилот «Уильямса» в 2023 году и лучший результат показал на домашнем Гран-при США, где сумел попасть в очковую зону и стал 10-м.

В нынешнем сезоне американец не поднимался выше 14-го места. В настоящий момент, после 10 этапов, он занимает последнее место в личном зачёте пилотов.

Ранее Сарджент прокомментировал возможную замену на итальянца Андреа Кими Антонелли.