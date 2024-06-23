Фредерик Вассёр отреагировал на контакт Леклера и Сайнса по ходу гонки

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал небольшой контакт между Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером в начале второго круга Гран-при Испании, когда испанец опередил монегаска в борьбе за пятую позицию.

«Это был маленький контакт, но мы ничего не потеряли в этой ситуации. Мы шли в тот момент пятыми и шестыми. Исходя из данных, мы не увидели никаких проблем с машиной Леклера после контакта с Сайнсом.

Думаю, Шарль потерял что-то в районе полсекунды, но мы можем найти ещё 10 примеров по ходу гонки, когда мы теряли полсекунды. Думаю, когда мы ехали за некоторыми машинами, то теряли по несколько секунд. Думаю, мы остались в круге от того, чтобы догнать Расселла в конце гонки. Мы стартовали пятыми и шестыми и финишировали на тех же позициях — это приводит к выводу, что мы должны лучше работать по субботам», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.