Отец Сайнса встречался с Бриаторе и главой «Рено» — El Confidencial

Карлос Сайнс, отец пилота «Феррари» Карлоса Сайнса-старшего, встречался с советником «Альпин» Флавио Бриаторе и главой «Рено» Лукой де Мео, сообщает издание El Confidencial.

Детали переговоров не сообщается, хотя очевидно, что в «Альпин» также заинтересованы в сотрудничестве с испанским пилотом, который станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

Напомним, один из пилотов «Альпин» француз Эстебан Окон покинет команду в 2024 году. Толчком же к столь радикальному решению со стороны руководства послужила авария между Оконом и его напарником Пьером Гасли на Гран-при Монако.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Сайнсом-младшим также заинтересованы «Уильямс» и «Ауди», готовящаяся к вступлению в серию.