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Хэмилтон ответил, изменил ли отношение к своему уходу из «Мерседеса»

Хэмилтон ответил, изменил ли отношение к своему уходу из «Мерседеса»
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз высказался о своём уходе из команды на фоне последних её успехов.

«Поменял ли я мнение? Нет, точно нет. Я люблю «Мерседес». Я с командой с 13 лет, и я всегда буду её фанатом. Моя работа сейчас – делать всё возможное с командой, которую я должен попытаться сдвинуть, и переместить машину в правильном направлении. Каким бы ни был курс команды в следующем году, я приму участие в некоторых вещах, и я горжусь этим.

В следующем году я начинаю с новой командой, которая отлично справляется. У неё было несколько сложных гонок, но давайте не забывать о победе в Монако. Я не знаю о проблемах их машины и их положении, но я не сомневаюсь в своём решении», — приводит слова Хэмилтона издание Yahoo Sports.

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