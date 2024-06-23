«Мозгов нет». Вольф категорично отреагировал на слухи о саботаже Хэмилтона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал появившиеся после рассылки анонимного письма слухи о саботаже семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона со стороны его же команды.

«У меня нет никакого уважения к сторонникам теорий заговоров, потому что у них нет мозгов. Нам нужна машина, которая побеждает в гонках и чемпионатах, а кто этого не понимает, должен смотреть другой вид спорта.

Было приятно увидеть, как у Льюиса сложился отличный уикенд, он уже давно не был в центре внимания, стратегия же работала против него. Однако сегодня она была ему на руку, и я рад, что мы обеспечили ему подиум, этого давно не было», — приводит слова Вольфа издание Crash.net.

Ранее о саботаже Хэмилтона высказался глава «Феррари» Фредерик Вассёр.