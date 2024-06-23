Хэмилтон — о жёстком обгоне Сайнса: всё было чисто

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал контакт с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим из «Феррари» в гонке Гран-при Испании.
Напомним, Сайнс потребовал, чтобы Хэмилтон вернул ему позицию после жёсткой атаки в первом повороте, однако стюарды не стали расследовать инцидент.
«Я думаю, это было чисто. В конечном итоге он не до конца закрыл внутреннюю траекторию. Он оставил дверь открытой, чем я и воспользовался. Это был поздний манёвр, мы выехали колесо в колесо. Он остался на трассе, так что я оставил ему место», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +2.219.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17.790.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.320.
5. Шарль Леклер («Феррари») +22.709.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.028.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +33.760.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +59.524.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.025.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1:11.889.