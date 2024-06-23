Хэмилтон — о жёстком обгоне Сайнса: всё было чисто

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал контакт с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим из «Феррари» в гонке Гран-при Испании.

Напомним, Сайнс потребовал, чтобы Хэмилтон вернул ему позицию после жёсткой атаки в первом повороте, однако стюарды не стали расследовать инцидент.

«Я думаю, это было чисто. В конечном итоге он не до конца закрыл внутреннюю траекторию. Он оставил дверь открытой, чем я и воспользовался. Это был поздний манёвр, мы выехали колесо в колесо. Он остался на трассе, так что я оставил ему место», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2.219.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17.790.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.320.

5. Шарль Леклер («Феррари») +22.709.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +31.028.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +33.760.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +59.524.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.025.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:11.889.