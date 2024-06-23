ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Мерседеса» прокомментировал слухи о переговорах с Ферстаппеном

Глава «Мерседеса» прокомментировал слухи о переговорах с Ферстаппеном
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз прокомментировал слухи о переговорах с трёхкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

Напомним, ранее издание Formel1.de сообщило, что «Мерседес» сделал предложение Ферстаппену и оттягивает решение по назначению второго пилота на 2025 год.

«На данном этапе никаких переговоров не ведётся. Я считаю, что нам нужно задуматься о себе и об обновлениях для машины.

Решение касательно [второго] пилота ещё не принято. Мы хотим держать это решение как можно дольше. Кто знает, что может произойти?» — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Ранее Вольф категорично отреагировал на слухи о саботаже звезды «Мерседеса» британца Льюиса Хэмилтона.

Материалы по теме
«Мозгов нет». Вольф категорично отреагировал на слухи о саботаже Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android