Ферстаппен: если бы я не обогнал Норриса на старте, «Ред Булл» стал бы вторым

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, комментируя победу в гонке Гран-при Испании, отметил выступление конкурентов из «Макларена».

«Макларен» определённо был быстрее сегодня, лучше в работе с шинами, и это, очевидно, немного беспокоит. Это не может понравиться, но как команда мы сегодня сработали и вправду хорошо. Мы по максимуму воспользовались возможностями.

Когда я думаю о себе, а не о спорте, мне хочется больше темпа, потому что сейчас мы не самые быстрые. Вот почему я должен бороться до конца. Очевидно, я стал первым из-за первого отрезка. Если бы я не обогнал Ландо на старте, «Ред Булл» стал бы вторым», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.