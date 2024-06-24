Стелла назвал момент, когда «Макларен» потерял победу на Гран-при Испании

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, состоявшейся вчера, 23 июня, в Барселоне.

«Победа ускользнула от нас в первом повороте. Не сюрприз уступить с поула в Барселоне, здесь далеко до первого поворота. И я рад, что Ландо избежал проблем. Мы хотели победить в гонке, мы понимали, что у нас хороший темп.

Стратегия была сильна, хочу сказать спасибо ребятам, которые её подготовили. Мы понимали, что нам не нужно заезжать на пит-стоп слишком рано, в противном случае мы износили бы шины. Так или иначе, а мы упустили возможность побороться за победу. Машины очень близки, и это большое достижение для «Макларена», — приводит слова Стеллы Sky Sports.