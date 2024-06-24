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Перес: сильнейшей командой выглядит «Макларен»

Перес: сильнейшей командой выглядит «Макларен»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке Гран-при Испании, состоявшейся вчера, 23 июня, в Барселоне. Напомним, мексиканец финишировал восьмым, стартовав на 11-м месте.

«Главной проблемой была стартовая позиция. Первый отрезок получился по-настоящему сложным и поставил под угрозу всю гонку. В конце концов мы решили провести три пит-стопа.

Другие команды сильны, и важно, чтобы мы проводили идеальные уикенды. «Макларен» выглядит сильнейшей командой, и я надеюсь, что мы будем конкурентоспособнее на других трассах», — сказал Перес в эфире Sky Sports.

Напомним, победителем Гран-при Испании стал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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