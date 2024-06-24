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Председатель правления «Мерседеса»: Ферстаппен отлично смотрелся бы в «серебре»

Ола Каллениус, председатель правления немецкого концерна «Мерседес», положительно отреагировал на потенциальный переход в команду трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

«Лучшие гонщики хотят ездить на лучших машинах, и наша работа – собрать лучший болид… 2026 год? Карты перетасуются, и Максу также пойдёт «серебро», — приводит слова Каллениуса Sky Germany.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 219 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 150.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 148.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 116.

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 111.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 81.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 41.

10. Юки Цунода («РБ») — 19.