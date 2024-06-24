Хорнер отреагировал на заявление «Мерседеса» в адрес Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал недавние слова Олы Каллениуса, председателя правления немецкого концерна «Мерседес». Ранее тот заявил, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену подошло бы «серебро», тем самым дав понять об интересе немецкой команды к нему.

«Макс счастлив в «Ред Булл». Он выиграл 70% Гран-при в этом году и является лидером чемпионата мира. Порой некоторые пытаются дестабилизировать команду такими заявлениями», — приводит слова Хорнера FormulaPassion со ссылкой на Sky Germany.

Напомним, Ферстаппен стал победителем недавнего Гран-при Испании. Второй результат показал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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