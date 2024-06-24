Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» должен меньше говорить и больше делать

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление на Гран-при Испании. Напомним, в Барселоне Алонсо показал 12-й результат. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Я немного разочарован, потому что мы не набрали ни одного очка. Но мы этого и не заслужили, потому что весь уикенд нам не хватало темпа. В гонке было чрезвычайно сложно. Когда так сильно скользишь в поворотах, то убиваешь шины. Таким образом, появляются сразу две проблемы. Однако сейчас мы не должны слишком расстраиваться. Пришло время работать усерднее, меньше говорить и больше делать. Именно на этом нам следует сконцентрироваться», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.

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