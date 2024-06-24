Фредерик Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Австрии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении команды на Гран-при Испании, а также поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии. В Барселоне пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали пятый и шестой результат.

«Сайнс, как и Расселл, рано отправился в боксы, потому что мы были должны прикрывать стратегию Джорджа, а затем переводить Карлоса на «медиум» и «хард». С Леклером наш план состоял в том, чтобы продлить первый отрезок, чтобы было больше шансов использовать «софт», но не хватило одного круга. В Барселоне мы отставали от «Ред Булл», «Мерседеса» и «Макларена». Но в Монако ситуация была иной, и она будет меняться каждый уикенд. Отставание между болидами не шесть десятых, как это случалось в прошлом. Теперь есть три-четыре команды, которые находятся на одном уровне или в пределах двух десятых. Это означает, что позиции могут меняться в зависимости от работы с шинами, температуры, настроек и по многим другим причинам.

Небольшой шаг вперёд может гарантировать большой выигрыш. Это означает, что борьба продолжается. Жду я её и в Австрии, где уикенд будет проходить в формате спринта. Кроме того, характеристика трассы лучше подходит нашей машине», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Гран-при Австрии пройдёт с 28 по 30 июня.

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